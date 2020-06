Tales of Arise è stato rinviato a data da destinarsi

Brutte notizie per gli appassionati della serie di JRPG targata Bandai Namco, il publisher giapponese ha infatti appena annunciato di aver rinviato il lancio di Tales of Arise a data da destinarsi.

In un breve messaggio diffuso sul sito della compagnia, il producer Yusuke Tomizawa ha spiegato che la pandemia di Coronavirus ha avuto un impatto consistente su alcuni ambiti dello sviluppo, per questo è divenuto impossibile rispettare la tabella di marcia stilata inizialmente. Ciò significa che Tales of Arise non uscirà nel 2020 su PC, PS4 e Xbox One dal momento che il team ha bisogno di più tempo per portare a termine i lavori.

Non è purtroppo stata fissata una nuova data di uscita, perciò bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti per saperne di più.

