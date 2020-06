Hitman 3 verrà pubblicato autonomamente da IO Interactive

Nel corso del livestreaming trasmesso nella serata di ieri, gli sviluppatori di Hitman 3 hanno fatto sapere che il gioco verrà pubblicato autonomamente dalla stessa IO Interactive.

Ciò significa che la compagnia danese ha chiuso i rapporti con Warner Bros. Interactive, publisher del secondo capitolo successivo al reboot edito invece da Square Enix.

Durante la trasmissione è stato poi reso noto che questo sarà l’ultimo capitolo della trilogia denominata World of Assassination, inoltre sarà possibile importare tutti i progressi sbloccati nel primo e nel secondo capitolo, comprese le location degli altri due giochi. Hitman 3 sarà formato da sei livelli, come i suoi due predecessori, disponibili tutti al lancio.

A tal proposito, il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X nel corso del mese di gennaio del prossimo anno.

