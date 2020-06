Microsoft potrebbe annunciare Xbox Series S ad agosto

Se, vista la mole sempre crescente di indiscrezioni, l’esistenza della versione budget della prossima console di Microsoft sembra ormai assodata, restano ancora aperte le scommesse sulla data di annuncio di questo ulteriore modello.

La console, che dovrebbe chiamarsi Xbox Series S e non Lockhart (nome in codice utilizzato sinora dagli addetti ai lavori), sarebbe comunque in procinto di essere presentata il prossimo agosto in un evento dedicato, così come segnalato tra gli altri anche da Eurogamer.

La denominazione confermerebbe quanto visto nella generazione attuale, dove il dispositivo più potente era stato marchiato a fuoco da una ennesima X, mentre quello dedicato al risparmio era stato denominato Xbox One S.

Secondo sempre gli immancabili rumor, Microsoft aveva in programma di rivelare il nuovo modello durante la sua conferenza prevista per l’E3, ovviamente saltata a causa dell’annullamento della manifestazione per la pandemia di COVID-19.

Avvolto nel mistero, come per la sorella maggiore Series X, anche il prezzo della futura Xbox Series S, il cui lancio, in mancanza di notizie ufficiali, non è nemmeno garantito avvenga in contemporanea, con la possibilità di un rilascio successivo come versione budget.