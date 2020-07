Railway Empire Complete Collection: annunciata la data di uscita

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno annunciato la data di uscita di Railway Empire Complete Collection. Si tratta di una raccolta contenente non solo il gioco base, ma anche otto DLC in arrivo a breve su PC e console.

Questa collection include tutti gli aggiornamenti gratuiti e le espansioni Mexico, Great Lakes, Crossing the Andes, Great Britain & Ireland, France, Germany Northern Europe e Down Under.

Railway Empire Complete Collection sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 7 agosto.