I ricavi di Pokémon GO testimoniano il suo successo

Come riportato da SensorTower, i ricavi totali di Pokémon GO hanno superato l’incredibile cifra di 3.6 miliardi di dollari. Un’informazione che stupirà i più, visto che dopo la sua roboante release quattro anni fa il gioco di Niantic sembrava essere sparito dal discorso pubblico. E invece il gioco, che ricordiamo spedisce i suoi utenti a sondare il vicinato con i propri smartphone alla ricerca di Pokémon più o meno rari, ha continuato a crescere: non sembra essersi fermato nemmeno a causa dell’attuale pandemia che ha costretto milioni di persone a rimanere chiuse in casa, anzi adattandosi alle circostanze.

