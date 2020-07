Shantae: Risky's Revenge arriverà su Xbox One e Nintendo Switch

WayForward ha annunciato sul suo sito che Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut arriverà su Xbox One e Nintendo Switch quest’autunno. Il secondo capitolo della serie, che vedeva la genietta danzante dai capelli viola doversi difendere dai machiavellici piani di rivalsa della piratessa Risky Boots, era originariamente uscito per DS nel 2010, per poi arrivare su Steam nel 2014, Playstation 4 nel 2015 e Wii U nel 2016. La versione che approderà su Xbox One e Nintendo Switch includerà vari miglioramenti rispetto alla versione originale, inclusa una modalità aggiuntiva. E non è finita qui: per i più appassionati fan dell’Half-Genie Hero, Limited Run Games ha previsto una edizione fisica speciale.

