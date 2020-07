Geoff Keighley annuncia The Final Hours of Half Life: Alyx

Tramite Twitter, Geoff Keighley ha annunciato The Final Hours of Half Life: Alyx, ultimo titolo della sua serie di documentari che si soffermano sullo sviluppo dei videogiochi. Per ora non si hanno ancora molte informazioni su questo nuovo progetto, a cui Keighley ha dedicato almeno sei mesi di lavoro. Siamo però sicuri che non mancheranno dettagli e curiosità interessanti su quello che è stato il periodo di sviluppo del titolo VR che più ha convinto delle potenzialità di questa nuova periferica. Half Life: Alyx, infatti, ha raccolto un incredibile successo di critica e non solo, oltre ad aver finalmente portato, dopo ben tredici anni, nuova linfa alla storia di Gordon Freeman e soci.

