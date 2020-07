Trails of Cold Steel IV, un trailer mostra i personaggi

In previsione della prossima uscita sul mercato occidentale di Trails of Cold Steel IV, un nuovo video presenta quelli che saranno i protagonisti del titolo di Nihon Falcom:

Il trailer rispetta ovviamente tutti i canoni di quello che è il character design giapponese, dal classico protagonista maschile degli shonen alla ragazza che porta distruzione di massa a bordo di un mech per arrivare al giovane professore armato di qualcosa che probabilmente richiede più di un porto d’armi. Trails of Cold Steel è una delle serie JRPG più famose degli ultimi anni, ma l’ultimo capitolo della serie ancora non è arrivato sul mercato occidentale: uscito nel settembre 2018 in Giappone, arriverà da noi il 27 ottobre su PS4, e nel corso del 2021 su PC e Nintendo Switch.

Il capitolo precedente della saga è stato recensito per noi da Danilo Dellafrana.