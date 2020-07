Cyberpunk 2077: nuove concept art mostrano Santo Domingo

CD Projekt Red ha rilasciato nuove concept art per Cyberpunk 2077 che in questo caso mostrano Santo Domingo, uno dei distretti più vecchi di Night City. Nessuna città cyberpunk è davvero completa senza le slum, e Night City non fa certo eccezione. Lontani dalle luci al neon e dalle gioie più sfrenate che la città ha da offrire, per le corporazioni Santo Domingo non è altro che la zona perfetta dove testare le loro nuove creazioni, sfruttando vecchie fattorie abbandonate come terreno di prova. Gli abitanti del quartiere, intanto, fanno il possibile per tirare avanti, sperando arrivi un a buona occasione per ribaltare la propria vita.

Salvo ulteriori rinvii, Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One, mentre per le console di nuova generazione ci sarà da aspettare il prossimo anno.