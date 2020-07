Italian Video Game Awards 2020: ecco tutti i vincitori

Ieri sera si è tenuta l’ormai tradizionale cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards 2020, il premio che celebra il valore culturale e artistico del videogioco promosso da IIDEA, l’Associazione di categoria dell’industria di videogiochi in Italia. Ottava edizione del premio, e la prima a essersi tenuta interamente in formato digitale, è stata dedicata esclusivamente ai videogiochi italiani e celebrata nell’ambito di First Playable 2020, l’evento internazionale B2B di riferimento in Italia organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, Ricerca e Università della Regione Toscana.

Dopo questa doverosa premessa, ecco dunque i premi che sono stati elargiti nella serata di ieri:

a Close to the Sun dello studio romano Storm in a Teacup va il riconoscimento più ambito, quello di Best Italian Game ;

dello studio romano va il riconoscimento più ambito, quello di ; il premio Best Innovation , assegnato al titolo che più di tutti è riuscito a spiccare per originalità e capacità di innovare, è andato invece a Secret Oops! di MixedBag , studio di sviluppo torinese;

, assegnato al titolo che più di tutti è riuscito a spiccare per originalità e capacità di innovare, è andato invece a di , studio di sviluppo torinese; la realtà fiorentina Open Lab ha invece ricevuto il titolo di Best Italian Debut Game per il suo Football Drama ;

ha invece ricevuto il titolo di per il suo ; a Luisa Bixio, CEO di Milestone , è andato il riconoscimento Outstanding Individual Contribution per premiare i grandi traguardi ottenuti nel corso di una carriera lunga oltre 25 anni che sono culminati nel 2019 con l’acquisizione del suo studio da parte dell’investitore internazionale THQ Nordic;

, è andato il riconoscimento per premiare i grandi traguardi ottenuti nel corso di una carriera lunga oltre 25 anni che sono culminati nel 2019 con l’acquisizione del suo studio da parte dell’investitore internazionale THQ Nordic; per finire, i catanesi di Darril Arts e Stormind Games, autore di Remothered: Tormented Fathers e dell’imminente sequel Broken Porcelain, si è aggiudicato il titolo di Outstanding Italian Company.

I vincitori degli Italian Video Game Awards 2020 sono stati selezionati da una giuria internazionale formata da Matthew Handrahan (Editor-in-Chief di GamesIndustry.biz), Sam Loveridge (Global Editor-in-Chief di GamesRadar), Taylor Lyles (collaboratrice per diverse testate del settore, tra cui The Verge) e Rami Ismail (Co-Founder dello studio di sviluppo indie olandese Vlambeer).