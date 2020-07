Niente multiplayer locale per Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered

tramite un breve comunicato diffuso nelle scorse ore via Twitter (putroppo solo in lingua giapponese), Square Enix ha fatto sapere che Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered non includerà l’opzione per il multiplayer locale, presente invece nell’originale per GameCube.

Al suo posto, invece, troveremo soltanto la modalità cooperativa online. Tale decisione è stata presa poiché gli sviluppatori hanno avuto la possibilità di focalizzarsi solamente su uno tra multiplayer locale oppure online: la scelta è ricaduta su quest’ultima opzione giacché permetterà a un maggior numero di persone di affrontare l’avventura in compagnia.

Vi ricordiamo, infine, che Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered sarà disponibile su PS4 e Nintendo Switch dal prossimo 27 agosto.

