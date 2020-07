Xbox Series X sarà retrocompatibile con quasi tutti i giochi per Xbox One

Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer ha confermato che Xbox Series X sarà retrocompatibile con quasi tutti i videogiochi per Xbox One usciti sin dal lancio di quest’ultima console.

“Quasi” perché dall’elenco dei titoli utilizzabili anche sulla piattaforma next-gen della Casa di Redmond saranno esclusi tutti quei giochi che richiedono necessariamente Kinect per funzionare. La periferica che rileva i movimenti degli utenti, infatti, non sarà compatibile con il nuovo hardware, per questo tutti i videogiochi – pochi in realtà – godibili solamente con il Kinect non potranno sfruttare la funzione di retrocompatibilità.

Tutti gli altri titoli per Xbox One, invece, rimarranno giocabili anche su Xbox Series X sin dal lancio della console, previsto quest’ultimo nel corso delle festività natalizie di quest’anno.

