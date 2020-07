Konami annuncia ufficialmente eFootball PES 2021 Season Update

Konami ha presentato ufficialmente eFootball PES 2021 Season Update, facendo luce su alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi.

Partiamo dall’informazione più importante: al contrario di quanto lasciato intendere qualche giorno fa, non si tratterà di un DLC o un aggiornamento di PES 2020, bensì siamo al cospetto di un prodotto standalone che verrà venduto separatamente sia in formato fisico che digitale.

Le caratteristiche ludiche e di gameplay, però, rimarranno pressoché infariate rispetto al gioco pubblicato l’anno scorso. In questo caso verranno aggiornati i dati e le rose dei giocatori, mentre verrà inclusa la modalità UEFA EURO 2020 e i suoi contenuti dedicati, in anteprima rispetto alla programmazione del torneo reale (posticipato al 2021 a causa del Coronavirus).

Segnaliamo, infine, che eFootball PES 2021 Season Update sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 15 settembre. Il gioco è già disponibile per il pre-order al prezzo di € 29,99 per le edizioni Standard su Steam, PS Store e Microsoft Store. Sulle stesse piattaforme sono in vendita anche le Partner Club Edition dedicate alle singole squadre che hanno siglato una parnership con Konami; da notare che sarà possibile avere uno sconto del 20% sulla prenotazione di una delle versioni Club Edition di PES 2021 se effettuata da eFootball PES 2020 (inclusa la versione LITE).