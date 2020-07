Destiny 2: Oltre la Luce è stato rinviato di due mesi

Bungie ha appena annunciato di aver rinviato il lancio di Oltre la Luce, la prossima espansione di Destiny 2 inizialmente prevista per i primi giorni di settembre.

In un breve messaggio pubblicato sul sito ufficiale della compagnia, lo studio di sviluppo fa sapere che la nuova data di uscita di questo contenuto aggiuntivo è stata fissata al prossimo 10 novembre. La decisione di questo slittamento è da attribuire alla pandemia di Coronavirus, che ha costretto il team a ripensare l’intero processo lavorativo affinché tutti i dipendenti potessero lavorare comodamente e in sicurezza da casa.

Bungie ha poi precisato che, alla luce del rinvio, la Stagione degli Arrivi e i Momenti di Trionfo verranno entrambi estesi fino all’uscita di Destiny 2: Oltre la Luce.

