Rogue Legacy 2: Cellar Door Games rimanda l'Early Access

Cellar Door Games si è vista costretta a rimandare la data d’inizio dell’Early Access per Rogue Legacy 2, che sarà quindi spostata al 18 agosto. Un post su Twitter ha chiarito cosa ha portato a questa scelta, che non è stata facile. Oltre ad alcuni problemi tecnici, Cellar Door Games ha spiegato che “per alcune feature ci mancava così poco per finirle che dovevamo assolutamente portarle a termine.” Sembra quindi che il mese di attesa – Rogue Legacy 2 sarebbe dovuto entrare in Early Access il 23 luglio – sarà compensato da una versione del gioco più ricca di contenuti. Siamo sicuri che questo significherà molti più modi di morire male per i malcapitati eredi della dinastia protagonista del roguelite di Cellar Door Games.

An update on the development of Rogue Legacy 2 — CellarDoorGames (@CellarDoorGames) July 16, 2020

