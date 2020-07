Splinter Cell potrebbe tornare nel 2021

Fra gli spettatori del recente Ubisoft Forward, ci sarà stato senza dubbio anche chi è rimasto deluso dall’ennesima assenza di uno dei franchise più amati di Ubisoft, ovvero Splinter Cell. Ma potrebbero (il condizionale è d’obbligo) esserci buone notizie all’orizzonte: a confermarlo è stata addirittura la voce ufficiale di Sam Fisher, cioè quella di Luca Ward. Nel corso dell’UltraPop Festival, il famoso doppiatore ha risposto a varie domande di Multiplayer.it, e quando è emerso l’argomento di Splinter Cell, Luca Ward si è detto sicuro che la serie tornerà, probabilmente nel 2021. “Prima doveva essere 2020, poi è successo quello che è successo e nel 2020 diversi progetti si sono bloccati“, ha aggiunto Ward.

Non si tratta della prima volta che un’indiscrezione sembra indicare il ritorno della serie, che non vede un nuovo episodio da Blacklist, uscito nel 2013. All’inizio dell’anno scorso era anzi stato lo stesso Luca Ward a mandare in visibilio i fan. Resta da vedere se questa volta le voci si tramuteranno in realtà: e chissà, magari sarà il prossimo Ubisoft Forward a segnare il ritorno in grande stile tanto sperato dai fan di Sam Fisher (e no, non pensiamo Elite Squad conti). Speriamo in bene.