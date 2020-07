Nintendo terrà un Direct Mini questo pomeriggio

A sorpresa, la Casa di Kyoto ha annunciato che questo pomeriggio trasmetterà un Nintendo Direct Mini dedicato a una serie di giochi in uscita su Switch.

L’appuntamento è fissato alle 16:00 di oggi, lunedì 20 luglio. In quest’occasione Nintendo darà spazio ai partner delle terze parti, i quali mostreranno delle novità per diversi titoli già annunciati. Difficilmente ci saranno sorprese, dunque, anche perché il Nintendo Direct Mini durerà poco più di una decina di minuti.

Gli interessati potranno seguire la trasmissione in diretta tramite il canale YouTube ufficiale della divisione italiana della Casa di Kyoto.

Condividi con gli amici Inviare