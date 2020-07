Ubisoft terrà un altro Ubisoft Forward prima della fine del 2020

Con la carrellata di trailer di ieri sera potrebbe essere andato perso l’annuncio che ci sarà un’altro Ubisoft Forward prima della fine del 2020. Prima del trailer conclusivo dedicato a Far Cry 6 e a Giancarlo Esposito che difficilmente vincerà alcun trofeo per il miglior papà, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot ha voluto dire due cose. “Spero che vi sia piaciuto ciò che avete visto oggi, e che vi divertirete a giocare a questi giochi. […] Non vi abbiamo ancora fatto vedere tutto. Anzi, abbiamo ancora tanto da mostrarvi. Per questo motivo ci sarà un altro Ubisoft Forward che rivelerà ancora di più sui nostri prossimi giochi.” Sempre Ubisoft, nella figura di Youssef Maguid, ha poi chiarito che il secondo Ubisoft Forward si terrà quest’anno. Resta da chiedersi cosa Ubisoft vorrà mostrare a questo nuovo evento, oltre a ciò che si è già visto: Rainbow Six Quarantine sembra un candidato probabile, ma forse ci sarà anche quel Beyond Good & Evil 2 annunciato tanto tempo fa e di cui ancora si sa poco o nulla?

