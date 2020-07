Shadow Warrior 3 torna a farsi vedere con 17 minuti di gameplay

Dopo il trailer di una decina di giorni fa, Devolver Digital ha deciso di darci un assaggio più completo di quello che ci aspetterà in Shadow Warrior 3, con ben 17 minuti di gameplay che vedono Lo Wang e il suo partner Orochi Zilla farsi strada fra una menagerie di orrori infernali assortiti:

Oltre a una quantità di sangue che francamente farebbe sembrare i film di George Romero dei lungometraggi Disney, il video mette ampiamente in mostra le potenzialità del rampino (utilizzabile non solo in fasi pseudo platform, ma anche in combattimento), il sistema di “glory kills” che in alcuni casi può portare a sorprese gradite e, ovviamente, l’armamentario di Lo Wang. Ospiti d’eccezione in questo senso sono sicuramente stati il cannone a rotaia utilizzato a circa tre quarti del video e… una specie di cannone a manovella che spara fuochi artificiali a inseguimento?

Sembra quindi che continui la tradizione dei folli smembramenti nel prossimo sparatutto di Flying Wild Hog, previsto per il 2021.