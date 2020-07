Nintendo Direct Mini: Shin Megami Tensei V confermato, nuovo trailer

Come avevamo già annunciato, oggi pomeriggio la Casa di Kyoto ha tenuto il suo Nintendo Direct Mini, una trasmissione lampo (è durata meno di una decina di minuti) dedicata ad alcuni titoli di terze parti in lavorazione per Nintendo Switch. Chi si aspettava un nuovo Mario sarà sicuramente rimasto deluso, ma non sono mancate le notizie inaspettate: Nintendo infatti ha annunciato non solo la remaster di Shin Megami Tensei III Nocturne, ma anche che Shin Megami Tensei V arriverà nel 2021:

Sicuramente un’ottima notizia per i fan di una delle serie jRPG più iconiche di sempre, dato che dopo l’annuncio iniziale nel 2017, la carenza di notizie non aveva fatto ben sperare.

Ma anche i fan di Cadence of Hyrule: Crypt of the Necrodancer hanno avuto buone novità da questo Nintendo Direct: sono infatti stati annunciati ben tre DLC per il rhythm game, che aggiungono nuovi personaggi, nuove musiche e anche una nuova storia, con protagonista Skull Kid e la sua collezione di maschere. Il primo DLC, che include i nuovi personaggi Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda e Frederick, dovrebbe essere rilasciato nelle prossime ore; per gli altri due, invece, ci sarà da aspettare. Infine, è stata rivelata la data di uscita su Nintendo Switch di WWE 2K Battlegrounds, prevista per il 18 settembre, e Hi-Rez Studios ha presentato del gameplay del suo ultimo sparatutto in terza persona, Rogue Company, previsto per la fine del 2020.