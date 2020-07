Secondo Sony, la PS4 ha ancora tanto da dire

Nel corso di un recente hands-on con il controller della PS5, Geoff Keighley ne ha approfittato per discutere un po’ della prossima generazione di console con Eric Lempel, capo del marketing di PlayStation. Oltre a chiarire che ci verrà detto in anticipo quando partiranno i preorder per la PlayStation 5, sembra che sia anche saltato fuori l’argomento del ciclo di vita di quella che è l’attuale console Sony, la PlayStation 4. Molto probabilmente rispondendo indirettamente a un’intervista che Phil Spencer ha dato qualche giorno fa, in cui spiegava come Xbox One e Xbox Series X avranno un periodo di coesistenza, Lempel ha detto che lo stesso varrà anche per la PS4: “Deve ancora arrivare molto sulla PS4. Penso che alcuni dei migliori titoli di questa generazione siano usciti nelle ultime settimane, ma è una cosa che andrà avanti. La PS5 è il nostro prodotto di nuova generazione, ma abbiamo ancora molto da offrire per chi gioca su PS4. C’è ancora tanta vita in quel prodotto.”

Ovviamente, Lempel si è mantenuto sul vago, e non ha specificato se questo significherà nuovi titoli first-part Sony per PS4 o se semplicemente vedremo ancora nomi importanti anche su PS4. Ma di sicuro è un’ottima notizia per chi preferisce aspettare prima di compiere il salto di generazione.