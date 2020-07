Mafia: Definitive Edition, ecco il primo trailer di gameplay in 4K

Hangar 13 e 2K Games hanno confezionato un primo trailer di gameplay dedicato a Mafia: Definitive Edition, remake in alta definizione del grande classico sviluppato nel lontano 2002 da Illusion Softworks.

Il video che trovate qui in alto permette di apprezzare le tante migliorie grafiche anche in risoluzione 4K, ponendo l’accento sulle sequenze dal taglio cinematografico, nonché sul gioco vero e proprio, tutto ricreato con un nuovo engine. Mafia: Definitive Edition porterà anche delle migliorie sul fronte prettamente ludico, rimodernando alcune soluzioni di gameplay affinché siano maggiormente godibili ai giorni nostri.

Dopo un primo rinvio, lo ricordiamo, Mafia: Definitive Edition sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal prossimo 25 settembre.