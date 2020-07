Star Wars: The Old Republic approda su Steam

A distanza di quasi dieci anni dal lancio su PC, Star Wars: The Old Republic è finalmente approdato anche su Steam.

Finora prerogativa di Origin, il client proprietario di Electronic Arts, questo MMORPG free-to-play targato BioWare è ora disponibile sulla piattaforma digitale di Valve.

Questa versione comprende tutti i contenuti pubblicati fino a questo momento, assieme al multiplayer cross-play tra le due diverse piattaforme digitali, nonché la possibilità di trasferire i progressi su questa versione Steam in caso si abbia già avuto la possibilità di giocare a Star Wars: The Old Republic su Origin.

Su Steam è inoltre possibile sottoscrivere un’opzione di abbonamento premium che offre diversi vantaggi: tra questi citiamo l’aumento del livello massimo a 75 e l’accesso alle espansioni più recenti (Onslaught, Knights of the Eternal Throne e Knights of the Fallen Empire).

