Horizon: Zero Dawn arriverà al San Diego Comic Con

Come spesso capita ai giochi più di successo, anche Horizon: Zero Dawn si espande su altri media, e per Aloy e i suoi compagni in questo caso si tratta dei fumetti. Al San Diego Comic Con ci sarà infatti un panello dove verrà presentata la graphic novel dedicata al gioco di Guerrilla. Pubblicato da Titan Comics, scritto da Anne Toole e disegnato da Ann Maulina, il fumetto sarà supervisionato anche da alcuni importanti nomi Guerrilla, ovvero quelli di Ben McCaw (narrative director), Gilbert Sanders (principal artist) e Jan-Bart van Beek (studio/art director).

La storia sarà ambientata dopo gli eventi di Zero Dawn, e vedrà come protagonista Talanah, cacciatrice che dovrà mettersi alla ricerca di Aloy, misteriosamente scomparsa. La serie lancerà il 5 agosto 2020 ma, se proprio non potete aspettare, intanto potete andare a preordinare l’edizione speciale.