Grounded: vendite record su Steam, grande successo su Twitch

Disponibile da poche ore su PC e Xbox One in Accesso Anticipato, Grounded ha già riscosso un discreto successo soprattutto su Steam: qui le vendite del survival targato Obsidian Entertainment sono state tali da farlo immediatamente balzare in cima alla classifica dei titoli più venduti.

Come riportato da Benji-Sales, infatti, la particolare opera del team californiano è risultata il titolo più venduto a livello globale, nonostante l’apprezzamento dei giocatori sia al momento piuttosto tiepido. La valutazione complessiva degli utenti su Steam, infatti, si attesta “nella media“, con poco più del 60% delle recensioni positive: gran parte delle critiche mosse nei confronti di Grounded riguardano un comparto tecnico migliorabile e la scarsità di contenuti, per la verità cose abbastanza normali per un videogioco appena lanciato nel programma Early Access.

Da notare anche l’ottimo successo riscosso su Twitch: qui il sandbox di stampo survival degli autori di The Outer Worlds si è subito imposto piazzandosi al secondo posto tra gli argomenti più seguiti, precedendo addirittura un colosso come League of Legends. A questo punto bisognerà però capire se Grounded riuscirà o meno a capitalizzare questo successo iniziale. Staremo a vedere.

Condividi con gli amici Inviare