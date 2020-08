Nintendo annuncia Pikmin 3 Deluxe per Switch

Nintendo ha annunciato a sorpresa Pikmin 3 Deluxe, riedizione dello strategico che vide la luce su Wii U qualche anno fa e ora in dirittura di arrivo su Switch.

Questa nuova versione del gioco ci riporta sul pianeta PNF-404, dove i buffi esploratori dovranno unire le forze con i piccoli Pikmin per superare le avversità e i vari livelli offerti dall’opera targata Nintendo. Da notare che Pikmin 3 Deluxe includerà tutti i contenuti aggiuntivi dell’originale per Wii U, nonché un prologo e un epilogo inediti con Olimar e Louie.

La Casa di Kyoto ha poi fatto sapere che la data di uscita è fissata per il prossimo 30 ottobre.