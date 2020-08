Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm arriverà su Nintendo Switch

Il Nintendo Switch si è fin da subito rivelato come la piattaforma perfetta dove giocare titoli indie, e sembra che presto il suo parco titoli si arricchirà di un nuovo elemento. Lo sviluppatore di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm, finora rilasciato solo su dispositivi Apple, ha infatti da poco annunciato che quest’autunno il titolo arriverà anche su Nintendo Switch, e per l’occasione ha anche preparato un trailer che dimostra la qualità del porting.

Viste le innegabili similitudini di questo titolo con un ben più blasonato esponente del genere, non sorprende che Cornfox & Bros. abbia fatto tutto il possibile per far arrivare Oceanhorn 2 anche sulla piattaforma Nintendo. Cornfox non ha rilasciato dettagli più precisi sulla data di rilascio, che per ora è un generico autunno 2020; nè tantomeno ha fatto cenno di un possibile arrivo di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm su altre piattaforme, cosa da non escludere dato che il suo predecessore era invece arrivato anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Staremo a vedere.