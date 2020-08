Turrican Anthology vol. I & II presentate al Gamescom

Nel corso della carrellata di giochi dell’Opening Night Live, c’è stato anche spazio per una vecchia gloria. Per carità, già si sapeva sarebbe arrivato; ma ha fatto comunque piacere rivedere Turrican in tutta la sua forma. E non si è trattato di un semplice video per celebrare il trentesimo anniversario del gioco di Factor 5: è stata infatti annunciata una doppia antologia, che raccoglierà i dieci capitoli della serie.

La serie di Turrican, riproposta grazie alla partnership con Strictly Limited Games, sarà così divisa. Nel Volume I:

Turrican (Amiga)

(Amiga) Turrican 2 (Amiga)

(Amiga) Super Turrican (SNES)

(SNES) Super Turrican Director’s Cut (SNES)

(SNES) Mega Turrican Score Attack (Mega Drive)

Nel volume II:

Turrican 3 (Amiga)

(Amiga) Mega Turrican (Mega Drive)

(Mega Drive) Mega Turrican Director’s Cut (Mega Drive)

(Mega Drive) Super Turrican 2 (SNES)

(SNES) Super Turrican 1 Score Attack (SNES)

Ciascuno dei due volumi sarà disponibile al prezzo di 34,99€, su PlayStation 4 e Switch. Una data di rilascio non è stata rivelata, ma i preordini sono già aperti sul sito di Strictly Limited Games.