Ratchet & Clank: Rift Apart, ecco la lunga demo presentata al Gamescom

Geoff Keighley non ne poteva più di continuare ad anticiparlo, ma ha scelto bene di tenerselo come chiusura per il suo Opening Night Live. Alla fine delle due ore è in ogni caso arrivato Ratchet & Clank: Rift Apart, con una demo di sette minuti fresca fresca dalle teutoniche lande di Colonia, dove si tiene il Gamescom.

No, non abbiamo linkato il trailer sbagliato: se soffrite di deja vù è perché questa è una versione estesa dello spezzone di gameplay mostrato all’evento di presentazione della PlayStation 5. In questo caso, però, possiamo vedere più in dettaglio sia il sistema dei portali – per il quale secondo Insomniac è fondamentale l’SSD della PlayStation 5 – e il combattimento, con Ratchet che alterna fra le quattro armi. Per la verità nulla di strabiliante in termini di arsenale, considerato che stiamo parlando di Ratchet & Clank, ma un fucile a canne mozze come quello mostrato fa sempre il suo effetto.

Dal video, purtroppo, è leggermente difficile poter percepire quel feedback aptico del DualSense 5 che Insomniac ha lodato dopo la fine della demo; ma da come lo descrivono, sembra una vera rivoluzione nel modo di percepire i videogiochi. Nessuna data d’uscita rivelata, anche se è stato fatto sapere che Ratchet & Clank: Rift Apart arriverà nella “finestra di lancio” della PlayStation 5 – cosa voglia dire di preciso, lo scopriremo solo aspettando.