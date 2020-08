Annunciato Warhammer: Age of Sigmar – Storm Ground per PC e console

Warhammer: Age of Sigmar sta per debuttare nel mondo dei videogiochi con Storm Ground, un nuovo strategico ispirato proprio al gioco di miniature da tavolo creato da Games Workshop.

Il videogioco sviluppato da Gasket Games, un team formato da veterani dell’industria con un passato in Relic Entertainment e Blackbird Interactive, e prodotto da Focus Home Interactive vedrà la fazione degli Stormcast Eternals fronteggiare i Nighthaunt, le orde non-morte di Nagash. Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se non che sarà possibile controllare un possente Lord Celestant su Stardrake, una fiera creatura dei cieli ammaestrata dell’élite degli Stormcast. Sappiamo anche che Warhammer: Age of Sigmar – Storm Ground uscirà in un non meglio precisato periodo del prossimo anno nei formati per PC, PS4, Xbox One e Switch, ma per il momento le informazioni finiscono qui.