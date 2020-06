Ratchet & Clank: Rift Apart si mostra per la prima volta su PS5

Insomniac Games ha presentato il suo ultimo progetto: si tratta di Ratchet & Clank: Rift Apart, ultima incarnazione della famosa serie action platform di casa sulle piattaforme PlayStation.

L’esclusiva PS5 si è mostrata per la prima volta durante la presentazione di Sony dedicata ai giochi in arrivo sulla sua console next-gen. Il video che trovate qui in alto illustra alcune sequenze di gameplay, che vedono il duo Ratchet & Clank balzare da una dimensione all’altra per affrontare minacce sempre più incredibili.

Ratchet & Clank: Rift Apart è purtroppo sprovvisto di una data di uscita.