Prince of Persia: The Sands of Time Remake annunciato ufficialmente

Qualche immagine era trapelata nella giornata di oggi, ma all’Ubisoft Forward di stasera c’è stato l’annuncio ufficiale. Prince of Persia: The Sands of Time Remake arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 21 gennaio 2021. Ubisoft ha anche preparato un trailer di presentazione, che mostra tutti i cambiamenti apportati da questa nuova versione.

Oltre a una grafica rinnovata, Prince of Persia: The Sands of Time Remake offrirà anche miglioramenti di gameplay: il parkour è stato rinnovato, la telecamera è stata adattata agli standard odierni e il combat offrirà un nuovo sistema di lock-on sui nemici. Inoltre, il doppiaggio è stato rifatto da zero, e a ritornare nelle veci del protagonista è stato chiamato Yuri Lowenthal, l’attore originale. E se siete nostalgici di quelli antichi, questo remake vi permetterà anche di sbloccare l’originale Prince of Persia, che sarà accessibile dal menù principale.