Amnesia: Rebirth, il nuovo trailer mostra cinque minuti di gameplay

I terrori del deserto algerino stanno per arrivare, e ora possiamo vederli in azione in tempo reale: Frictional Games ha da poco un rilasciato un nuovo, corposo trailer di Amnesia: Rebirth, che mostra ben cinque minuti di gameplay. Nuovi ambienti, nuovi puzzle e, ovviamente, nuovi terribili mostri attendono noi e Tasi Trianon, la giovane protagonista del gioco.

Sono passati ben cinque anni da SOMA, l’ultimo titolo dello studio di sviluppo svedese, ma sembra che l’attesa sia valsa la pena. Amnesia: Rebirth promette di restituire ai giocatori le stesse terrificanti sensazioni trasmesse dal suo predecessore Amnesia: The Dark Descent, e sarà disponibile a partire da 20 ottobre su PC (Steam, Epic Games Store, GOG) e PlayStation 4.