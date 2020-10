Fallout 76 è in prova gratuita per una settimana

Bethesda ha deciso di festeggiare la Giornata delle Bombe offrendo a tutti gli interessati una settimana intera di prova gratuita per Fallout 76.

Fino al 26 ottobre, infatti, è possibile giocare a Fallout 76 gratuitamente. Sono inclusi sia il gioco di base che le espansioni Wastelanders e Nuclear Winter. Tutti i progressi e gli acquisti nel negozio atomico fatti durante la settimana verranno mantenuti in caso si decida di acquistare il gioco completo al termine della prova.

Non è finita qui dal momento che dal 22 al 26 ottobre è possibile ottenere PE e S.C.O.R.E. doppi e uno sconto del 25% su armi e armature leggendarie dalla Collezionista al Piccone Rugginoso nel Cumulo di Cenere.

Infine, i giocatori possono provare Fallout 1st grazie all’anteprima gratuita. Per farlo, basta accedere dal 20 al 26 ottobre e trovare l’elemento Anteprima limitata di Fallout 1st nel negozio atomico: si avrà accesso ad alcune delle funzionalità offerte dall’abbonamento.

