Jupiter ha annunciato Picross S5, l’ultima incarnazione della celebre serie di puzzle game che farà capolino su Nintendo Switch tra pochi giorni.

In uscita il 26 novembre, Picross S5 includerà la bellezza di 300 puzzle Picross and Mega Picross, 150 puzzle Clip Picross, 30 puzzle Color Picross puzzles, and 5 puzzle Extra, per un totale di 485 enigmi da risolvere.