Senua's Saga Hellblade II: ecco il trailer di lancio

Senua’s Saga Hellblade II, sviluppato da Ninja Theory e pubblicato da Xbox Game Studios, si mostra nel trailer di lancio prima della sua pubblicazione, ormai imminente. Infatti, domattina uscirà la nostra recensione, che racconterà l’esperienza della guerriera Pitta nella tremenda ambientazione islandese, una location tutta da esplorare e scoprire al meglio. Il team, infatti, ha collaborato con la cantautrice Aurora, celebre per la sua comparsa nell’opera di thatgamecompany, Sky – Children of the Light.

Il tormentato viaggio di Senua prosegue attraverso i miti e gli orrori dell’Islanda vichinga. Determinata a salvare coloro che sono caduti vittima della tirannia, Senua dovrà lottare per vincere l’oscurità dentro e fuori di sé. Ricordiamo, inoltre, che l’opera sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.