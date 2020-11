Far Cry 6: spunta una possibile nuova data di uscita

Dopo il recente rinvio al prossimo anno fiscale di Rainbow Six Quarantine e Far Cry 6, ecco spuntare la possibile nuova data di uscita di quest’ultimo.

La presunta data di lancio è comparsa sul Microsoft Store dunque, pur restando in attesa di una conferma da parte di Ubisoft, possiamo certamente dire che la fonte sia affidabile. Grazie all’apposita pagina del prodotto presente nel negozio digitale della Casa di Redmond, infatti, possiamo apprendere che Far Cry 6 dovrebbe vedere la luce il prossimo 26 maggio 2021.

Vi ricordiamo, infine, che Far Cry 6 sarà un titolo cross-gen e uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

