Oil Strike '75, il teaser di Still Wakes the Deep, è ora disponibile gratis su Steam

Oil Strike ’75, sviluppato e pubblicato da Cadal Ldt., è ora disponibile su PC (Steam) in una formula completamente gratuita. Il team, inoltre, ha lasciato intendere che la sua produzione è collegata con Still Wakes the Deep, in arrivo su PC, PlayStation e Xbox (e al day one anche su Xbox Game Pass). L’opera, ci teniamo a sottolinearlo, durerà novanta minuti: è come un Ground Zeroes, insomma, senza però Big Boss.

Il gestionale, descritto dal team come un videogioco divertente, emozionante ed educativo, condurrà nella stazione petrolifera Cadal Corp., in cui si avrà il compito di gestire una piattaforma petrolifera e scoprire nuovi giacimenti di petrolio in fondo al mare, a qualsiasi costo.