Ghost of Tsushima è il secondo miglior lancio su PC per Sony

Pubblicata lo scorso 16 maggio, la versione PC di Ghost of Tsushima ha subito riscosso un grande successo su Steam. L’action di Sucker Punch Productions è infatti diventato il secondo miglior lancio su PC di un videogioco PlayStation.

Stando alle statistiche riportate su SteamDB, Ghost of Tsushima ha goduto di un picco di giocatori attivi pari a 77.154 utenti al lancio, superando di circa 3.600 utenti attivi in contemporanea il lancio di God of War. Meglio dell’action ambientato in Giappone solamente Helledivers 2, che però gioca in un campionato a parte con il suo picco di oltre 450 mila utenti attivi in contemporanea.

Resta in ogni caso il miglior lancio di un videogioco single player per una “ex-clusiva” PlayStation. Molto presto vi proporremo la nostra recensione di questa versione PC.