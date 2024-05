Black Myth: Wukong torna a mostrarsi in un nuovo trailer

Mancano pochi mesi all’uscita di Black Myth: Wukong, l’action RPG di stampo soulslike sviluppato da Game Science, per questo lo studio di sviluppo cinese ha voluto pubblicare un nuovo trailer di gameplay dedicato proprio all’opera in arrivo su PC e console.

Diffuso in occasione dell’evento WeGame Tonight 2024 che si è tenuto lo scorso weekend in Cina, il trailer mostra alcune sequenze di gioco inedite, compresi degli scontri con diversi boss.

Ricordiamo che Black Myth: Wukong si ispira a “Il viaggio in Occidente”, uno dei quattro grandi romanzi classici della letteratura cinese. Vestendo i panni del Predestinato, dovremo partire per un viaggio ricco di sfide e portenti, in cui scopriremo la verità che si cela dietro un’insigne leggenda del passato.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 20 agosto.