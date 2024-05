Larian apre un nuovo studio di sviluppo in Polonia

Larian Studios ha annunciato l’apertura di un nuovo studio con sede a Varsavia, in Polonia. Si tratta del settimo studio sotto il controllo della società belga autrice, tra gli altri, di Baldur’s Gate 3.

“La decisione di aprire uno studio permanente a Varsavia dimostra quanto teniamo a incoraggiare la creatività, la collaborazione e l’innovazione nel cuore della vivace scena del gaming polacca“, ha affermato Ula Jach, responsabile dello studio. “Siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con i tanti talenti ed esperti di quest’area geografica, soprattutto considerando la solida reputazione della Polonia come centro per gli appassionati di giochi di ruolo e di gaming.”

Swen Vincke, amministratore delegato di Larian Studios, ha dichiarato: “L’aver partecipato alla Game Industry Conference l’anno scorso ha confermato ciò che pensavo da tempo: a Varsavia abbondano i talenti e gli sviluppatori che condividono il nostro pensiero. Inoltre, tanti di loro vogliono lavorare ai giochi di ruolo, perciò è una combinazione perfetta. Il nostro progetto per lo studio polacco è molto semplice: costruire un team in grado di lavorare sui nostri due nuovi (e particolarmente ambiziosi) giochi di ruolo e godersi i frutti del proprio lavoro. Siamo un’azienda che valorizza i suoi talenti, quindi non vedo l’ora di scoprire le novità che sapranno introdurre. Sono convinto che andrà tutto alla grande.”

Larian Studios Warsaw collaborerà allo sviluppo dei due prossimi progetti della società assieme agli altri studi con sede in Quebec, a Dublino, a Guildford, a Barcellona, ​a Gand e a Kuala Lumpur.