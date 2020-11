Fall Guys: la Season 3 sarà a tema invernale

C’è voluto un po’ di ingegno da parte della community, a cui è stato chiesto di completare nientemeno che un puzzle, ma finalmente è stato rivelato quale sarà il tema della Season 3 di Fall Guys. Prevedibilmente, visto il declinare delle temperature e l’apparizione di pandori e panettoni nei supermercati, sarà proprio la stagione invernale a fare da ispirazione per la prossima… stagione del battle royale di Mediatonic.

Non dubitiamo che questo aggiornamento porterà con sé nuove sfide e nuovi oggetti estetici a tema natalizio: ricorderete sicuramente come la Season 2 aveva visto l’arrivo su Fall Guys del minigioco Knight Fever, oltre che di un nuovo, enorme martello rotante denominato “Big Yeetus”. L’ultima volta, la Season 2 era stata presentata durante il Gamescon; che Mediatonic abbia in mente di tenersi la presentazione della Season 3 per i Game Awards?