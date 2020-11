MechWarrior 5: rinviati il DLC e l'arrivo su Steam e GOG

È cosa ben nota: Cyberpunk 2077 è una specie di buco nero che fagocita tutta l’attenzione dei giocatori, e costringe gli altri sviluppatori a tenerne conto. Proprio questo hanno dovuto fare gli sviluppatori di MechWarrior 5, che in un post hanno spiegato come lo spostamento della finestra di lancio del titolo di CD Projekt RED ha messo loro i bastoni fra le ruote, costringendoli a rivedere i loro piani. In soldoni, questo significa che sia il DLC Heroes of the Inner Sphere che il lancio del titolo su Steam e su GOG saranno rinviati alla primavera 2021.

Piranha Games ha però approfittato dell’occasione per condividere anche una buona notizia, e qualcosa che a giudicare dalle loro parole, era da lungo tempo parte delle loro aspirazioni. MechWarrior 5 diventerà infatti disponibile anche su Xbox One e Xbox Series X|S; sarà così il primo titolo della serie ad approdare su console dal 2004.