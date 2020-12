Yakuza: la saga di Kiryu arriverà presto su PC e Xbox Game Pass

Buone notizie per i fan dei titoli sviluppati da Ryu Ga Gotoku Studio. Lo sviluppatore ha infatti annunciato che nei primi mesi del 2021 la saga di Kiryu arriverà su PC e Xbox Game Pass. In soldoni, questo significa che saranno disponibili su Steam, Microsoft Store e Xbox Game Pass la Yakuza Remastered Collection (28 gennaio 2021) e Yakuza 6 (25 marzo 2021). Il terzo, quarto e quinto capitolo della saga potranno anche essere acquistati separatamente.

Questo annuncio significa anche che la serie di pazzi giochi ambientati nell’universo criminale giapponese arriverà nella sua interezza su PC. Oltre ovviamente a Like a Dragon, uscito di recente e da noi recensito, su PC sono infatti già presenti anche Yakuza 0 e Yakuza Kiwami 1&2. Insomma, in totale avrete abbastanza materiale per intrattenervi da qui a molto tempo – magari, chissà, fin quando non sapremo qualcosa di più sul film live-action.