Dota 2: arriva il Mistwoods Update e un nuovo eroe, Hoodwink

Dota 2 non riceverà forse aggiornamenti tanto frequenti quanto altri giochi online, ma quando arrivano di sicuro la quantità di contenuto che portano è invidiabile. Così è anche per il Mistwoods Update, presentato di recente e ricco di interessanti novità. La prima è indubbiamente il nuovo eroe che prenderà parte al conflitto degli Antichi: Hoodwink, tanto lesta quanto pericolosa – sopratutto se fate l’errore di combatterla in mezzo agli alberi. Le sue abilità sono:

Acorn Shot (Q). Lancia una ghianda che rimbalza fra i nemici, infliggendo danni e rallentandoli.

Bushwack (W). Stordisce gli eroi nemici colpiti se nell'area c'è anche un albero. I nemici colpiti vengono trascinati verso l'albero e il loro campo visivo ridotto a zero per la durata dello stordimento.

Scurry (E). Hoodwink ha una probabilità passiva di schivare gli attacchi quando si trova vicino agli alberi. Su attivazione, guadagna velocità di movimento e può passare attraverso unità e alberi.

Sharpshooter (R). Hoodwink carica un colpo della sua balestra, che può colpire bersagli a lunga distanza. L'eroe nemico colpito subisce molti danni, viene rallentato e tutte le sue abilità passive vengono disabilitate per qualche secondo.

Valve non poteva però essere soddisfatta con l’aggiungere solo un nuovo eroe a Dota 2. Con il Mistwoods Update arrivano infatti una serie di ribilanciamenti a tutto il cast di eroi, oltre a una sfilza di nuovi oggetti con cui sperimentare. Particolarmente interessante è il nuovo Aghanim’s Shard, che al costo di 1400 unità d’oro ci permetterà di potenziare permanentemente una delle abilità dell’eroe che stiamo giocando. Questo oggetto potrà essere acquistato solo dopo lo scoccare del ventesimo minuto, e viene consumato non appena assegnato all’eroe.

Potete trovare la (lunga!) lista completa dei cambiamenti che vi potrete aspettare la prossima volta che avviate Dota 2 sulla pagina ufficiale.