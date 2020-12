Ghost of Tsushima: arrivano le armature ispirate a God of War, Bloodborne

Ghost of Tsushima: Legends si è appena arricchito di nuovi modi di eliminare demoni con stile. Come annunciato tramite i canali social, sulla modalità cooperativa dell’action open world di Sucker Punch sono infatti ora disponibili quattro nuove armature dedicate a iconiche serie PlayStation: God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus e Bloodborne. Per sbloccarle, vi basterà completare una missione Storia o Sopravvivenza con ciascuna delle quattro classi, ma non prendetevela troppo comoda: l’offerta è disponibile solo fino al 15 gennaio 2021.

Ricordiamo che Ghost of Tushsima: Legends è un aggiornamento gratuito del gioco base, incentrato al gioco cooperativo. Se volete saperne di più sul processo di sviluppo, potete fare un salto a leggere la nostra intervista con Nate Fox e Darren Bridges di Sucker Punch.