Kingdom Come: Deliverance in arrivo su Nintendo Switch?

Dopo essere approdato su PC, PS4 e Xbox One poco meno di tre anni fa, Kingdom Come: Deliverance potrebbe presto fare capolino anche su Nintendo Switch.

Sebbene manchi ancora una conferma ufficiale, sul sito giapponese della Casa di Kyoto è comparsa proprio la Royal Edition del gioco di ruolo medievale targato Warhorse Studios, con tanto di data di uscita. Questa versione di Kingdom Come: Deliverance comprensiva di tutti i DLC pubblicati finora dovrebbe vedere la luce in Giappone a partire dal prossimo 18 febbraio.

Difficile che si tratti di un errore, dunque a questo punto non possiamo far altro che attendere un comunicato ufficiale, nella speranza che tale versione non sia relegata ai soli confini nipponici.

