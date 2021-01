Hogwarts Legacy è stato rinviato al prossimo anno

Annunciato qualche mese fa con periodo di lancio individuato nel 2021, Hogwarts Legacy è stato purtroppo rinviato al prossimo anno.

Con un breve messaggio diffuso tramite Twitter, gli sviluppatori hanno fatto sapere di avere bisogno di più tempo per creare il videogioco ambientato nell’universo narrativo nato dalla penna di J.K. Rowling, sebbene la scrittrice inglese non sia direttamente coinvolta nei lavori di Hogwarts Legacy.

Questo action RPG single player, dunque, sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S.

