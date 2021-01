Cyberpunk 2077: ecco la roadmap degli aggiornamenti futuri

Dopo il lancio tutt’altro che perfetto di Cyberpunk 2077, perlomeno sotto il profilo tecnico dato che le vendite sono state comunque elevate, CD Projekt RED ha voluto mettere nero su bianco la roadmap degli aggiornamenti futuri. Il tutto è stato inoltre corredato da un lungo video di scuse di Marcin Iwiński, uno dei co-fondatori della compagnia polacca.

Dopo i primi tre hotfix che hanno succeduto il lancio, a breve dovrebbe arrivare un prima patch di grandi dimensioni. Questo update dovrebbe iniziare a risolvere alcune delle criticità maggiori, e verrà succeduto da un secondo aggiornamento previsto per il mese di febbraio. Ma queste sono informazioni che già erano in nostro possesso.

La novità è caratterizzata dalla volontà di destinare l’intero 2021 alle patch e ai miglioramenti, questi ultimi rivolti principalmente alle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077. Nel frattempo verranno pubblicati anche alcuni DLC gratuiti, mentre per l’aggiornamento volto a sfruttare al meglio l’hardware di PS5 e Xbox Series X|S bisognerà aspettare la seconda metà dell’anno, salvo imprevisti.