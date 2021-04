Ghostrunner: condivisa la roadmap per il 2021

A poca distanza dall’annuncio dell’acquisizione dell’IP di Ghostrunner da parte di 505 Games e dal suo lancio su Luna, il titolo sviluppato da One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks si arricchisce di piani più dettagliati per il futuro. 505 ha infatti condiviso la roadmap per l’anno 2021, che ci permette di avere un’anticipazione sui prossimi contenuti in arrivo sul first person slasher dalla spiccata estetica cyberpunk.

Ricordiamo che Ghostrunner si è da poco aggiornato con la modalità Kill Run, nella quale avremo poco tempo a disposizione per terminare ogni livello, e la richiestissima photo mode. Ma il contenuto in arrivo non finisce qua: nei prossimi mesi vedremo almeno un’altra modalità di gioco, più una serie di abellimenti estetici che, diciamoci la verità, non fanno mai male. E sempre a proposito dell’occhio che vuole la sua parte: la versione PS5 e Xbox Series X|S, che apporterà tutta una serie di miglioramenti grafici, è prevista per l’autunno 2021.